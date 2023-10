Universaalset metsa inventeerimise moodust kahjuks pole

SMI järgi kasvab hektaril keskmiselt 40 m³ puitu enam kui lausmetsakorralduse järgi. Siinjuures on SMI tulemusel juures ka võimalik statistiline viga, teisel metoodikal saadud tulemusele viga arvutada ei ole võimalik, saame ainult tõdeda, et see hindab tagavara alla. Siiski tuleb lisada, et erinevalt SMI-st ei hõlma metsaregistri andmed kõiki metsi. Kehtivate, kuni 10 aastaste inventeerimisandmetega, on kaetud ainult 70% kõigist metsadest (riigimetsast üle 80, erametsast üle 60%). Võib eeldada, et inventeerimata mets (riigimetsas suuresti kaitsealad, erametsas füüsiliste isikute vähemajandatud mets) on keskmisest suurema tagavaraga ja seetõttu oleks erinevus mõnevõrra väiksem, kui lausinventeerida kogu Eesti metsamaa.

Naabrite kogemus sarnaneb meile

Selline erinev tulemus ei ole iseloomulik ainult Eestile. Leedus, kus samuti kasutusel mõlemad inventeerimismetoodikad, on puistute keskmine hektaritagavara SMI järgi 268 ja lausinventuuri alusel 238 m³ hektaril. Numbrite enda absoluutväärtused on suuremad – Leedu paikneb Eestist keskmiselt 500 km lõuna pool. Kuigi lausinventuuri täpsuse suurendamisega on võimalik vahet SMI tulemusega vähendada, siis päris samaks need näitajad ei saa.

Metsaregistris on registreeritud 1734,5 000 ha kehtivate (kuni 10-aastaste) inventeerimisandmetega metsamaad puidutagavaraga 274 miljonit m³, mis teeb hektaritagavaraks 158 m³. Võttes Eesti metsmaa pindalaks SMI 2325 000 hektarit, saaksime sellise hektaritagavaraga metsa mahuks 367 miljonit m³ ehk 90 miljonit m³ vähem, kui seda on SMI ametlik arv (457 miljonit m³). Samas on metsaregistri arvud väga sarnased Postimehe fondi tellitud metsauuringuga. Viimase järgi on Eesti metsamaa pindala 2336,7 000 ha, metsamaa keskmine hektaritagavara 157 m³ ja metsamaa puidutagavara 367 miljonit m³. Nimetatud uuring põhinebki erinevatel meetoditel aktualiseeritud metsaregistri andmetel. Tuleb tõdeda, et aktualiseerimine ei aita, kui alusandmed on nihkega, antud juhul alla hinnatud. Viga ennemini süveneb kui väheneb.

Statistilise metsainventeerimisega hinnatakse metsavaru kõigis meie naaberriikides. Kuigi metoodikad ja metsa mõistedki võivad natuke erineda, on andmed siiski võrreldavad. Järgnevas tabelis on antud metsamaa pindala ja keskmine hektaritagavara meil ja naabruses vastavate riikide statistilise metsainventuuri alusel [6].

Arvud on loogilised, sest mida lõuna poole, seda viljakamad on metsad. Lõuna-Soome ulatub Eesti põhjapiirist mitusada kilomeetrit põhja, Leedu aga paikneb omakorda mitusada kilomeetrit lõunas. Meiega on kõige paremini võrreldavad Läti metsad, lisaks geograafilisele lähedusele ka puuliigilise jagunemise ja kasvutingimuste osas.

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et mõlemad metsainventuurid on vajalikud, kuid nende eesmärgid erinevad, mistõttu tuleb kasutada andmeid, mis konkreetsel juhul on paremad. Lausinventuur on eelkõige vajalik majandusotsuste tegemiseks igapäevaseks toimetamiseks metsas, seda nii metsaeraldise kui suurema majandusüksuse tasemel. SMI annab aga laiema pildi Eesti metsadest ning neis toimuvatest arengutest ja muutustest. Nende andmete põhjal saab teha üleriigilisi ülevaateid ja prognoose, samuti täita rahvusvahelist aruandluskohustust. Metoodikast tulenevalt on erinev ka täpsus ja vigade iseloom. SMI-le on omased statistilisest meetodist tulenevad esindusvead, lausinventuuri tulemusi mõjutab mitte eriti täpne silmamõõduline hindamine.