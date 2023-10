Olukorrast metsas: hunti ja karu on palju, ilvese asurkond on tõusuteel, põtra ja metskitse on päris parasjagu

„Karu arvukus on suurenenud, hundi arvukus oli mullu viimase 15–20 aasta kõrgeimal tasemel ning see on selgelt näha nii põdra kui ka metskitse asurkonna dünaamikas. Karu küll metskitse palju ei mõjuta, aga põdravasikate suvises suremuses on karu oluline tegija nagu huntki,“ räägib Rauno Veeroja, keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist ja raporti „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2023“ üks autoreid.