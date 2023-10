TORM TULEKUL: praamiliiklus võib nädalavahetusel olla häiritud, Pirital tõuseb veetase üle kriitilise piiri

Reede õhtul tugevneb lõuna- ja kagutuul, saartel edelatuul 12-18, puhanguti 21, rannikul 25 m/s. Vihmasadu on intensiivne ja on äikeseoht. Pärast keskööd pöördub tuul Lääne-Eestis läände ja loodesse, saartel ja rannikul jätkub tugevnemine. Vihmasadu on intensiivne, on äikest.