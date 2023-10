Puidu hinna langus jätkub

Suur hinnalangus on olnud okaspuupalkidel. Männipalgid odavnesid kolme kuuga 15%, männipeenpalgid 17%, kuusepalk 16%, kuusepeenpalk 18%. Aastatagusega võrreldes on männipalkide hinnad madalamad koguni 29‒35%, kuusel 19‒12%. Kõige keerulisem on täna olukord männipalgi osas.

Lehtpuu jämesortimentide hinnad on liikunud samuti suunaga alla. Stabiilsemalt on püsinud hind kasepakul, mille hinnalangus oli vaid 0,3%. Kasepalgil oli langust juba 6%. Haavapalgil ja lepapalgil aga langes hind vastavalt umbes 17% ja 11%. Kui varem kase jämesortimentide hinnad vaid kasvasid, siis nüüd on kasv peatunud. Siiski on eelmise aasta juuniga võrreldes kase sortimendid ligi viiendiku võrra kallimad. Samas haavapalk on viiendiku võrra odavnenud ja lepapalgi hind on aastases võrdluses langenud 3%.