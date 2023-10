Metsarahvapäev viis eestlased metsa

Metsale pühendatud päev pakkus head võimalust ammutada uusi teadmisi, näha metsatööstuse köögipoolt ja veeta lähedastega vahva laupäev. Ühtlasi aitab üritus edendada dialoogi metsa ja metsandusega tihedalt seotud inimeste ja laiema avalikkuse vahel, et ühiselt mõtiskleda ühiskonna ootustele vastava metsanduse üle.

„Metsarahvapäev pakub suurepärast võimalust tutvuda põnevate matkaradadega, külastada tänapäevaseid puidutööstusi, teha ise näpud mullaseks ja omandada praktilisi oskusi töötubades. Tegemist on pereüritusega, mille kavasse kuulub ohtralt huvitavaid üritusi nii eakatele kui ka kõige pisematele. Igale sündmusele on vajalik eelregistreerimine, et hoida gruppide suurus mõistlikuna, tekitada toredat arutelu ning häirida võimalikult vähe looma- ja linnuriiki,“ ütleb Luua Metsanduskooli direktor ja Eesti Metsaseltsi president Haana Zuba-Reinsalu.