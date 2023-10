Oktoobriõhtul 18 kraadi! Üle Eesti levib väga soe õhumass, mis toob kaasa äikese ja tormi

Keskkonnaagentuur kirjutab, et kolmapäeva (4.10) öösel liigub veelgi ägenev madalrõhkkond Soome lahele ja päeval kaugeneb Karjala poole. Öösel on pilves ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, puhanguti 17, saartel ja läänerannikul kuni 15, puhanguti 24 m/s, pärast keskööd pöördub saartelt alates läände ja loodesse 8-15, puhanguti kuni 22, rannikul kuni 17, puhanguti 25 m/s. Õhutemperatuur on 10..16°C.