SAAME TUTTAVAKS | Ants Varblane hindab Wildlife Estates märgise taotlejaid

Ants meenutab, kuidas osales omal ajal metsaametis kolmele protsessile lähteülesande koostamisel. „Üks oli metsakaitsealade võrgustik, teine vääriselupaikade ehk VEP-ide hindamise metoodika väljatöötamine ja kolmas pärandkultuuri inventeerimise metoodika Eesti metsades. Tormiline aeg oli, tavaliselt tuli alustada valgelt lehelt ning abiks olid vaid põhjanaabrite head ja halvad kogemused.“

„Kui VEP-ide juurde tagasi tulla, siis praegu kurdetakse, et metsaomanikud ei ole nõus lepinguid sõlmima,“ räägib ta. „Et rahagi leidub, aga metsaomanikud ei taha. Minu meelest peaks mitte vaatama omaniku otsa, miks ta seda ei taha, vaid teine pool peaks analüüsima, mida on valesti tehtud, mis on lepingu juures sellist, et sellega kaasa ei tulda.“

„VEP-ide puhul on üldse tehtud imelikke asju,“ jätkab Ants. „Ma olen kogu aeg toonitanud ja see sai ka seadusesse kirjutatud, et VEP on paik majandusmetsas ehk osa sellest. Täna tahetakse hakata ümber VEP-i juba puhvertsooni tekitama, et VEP olla ohus. Aga VEP ei ole midagi püsivat, see muutub ajas. Kui meil on vana metsa tunnustega VEP, siis ühel päeval mets vananeb ja uueneb. Vana metsa kõrval kasvab aga noor mets. Vana metsa liigid, mis tahavad järjepidevust, liiguvad tavaliselt aeglaselt kõrval olevale alale, mis saab omakorda ükskord vanaks. Mõnesaja aasta pärast lähevad nad jälle tagasi sinna, kust tulid. See on normaalne eluring majandusmetsades ja VEP on majandusmetsa osa.“

Lisaks VEP-idele hakati metsaomanikele peavalu tekitama ka potentsiaalsete vääriselupaikadega. „Olen minagi pidanud oma metsa majandamiseks kutsuma kohale spetsialisti, kes siis raha eest annab tõendi, et puit ei ole pärit potVEP-ist,“ nendib Ants.

Eralooduskaitse tähendab tulevikku

„Riiklik looduskaitse on kallis lõbu ja Euroopa Liit, Eestist rääkimata, ei kannata seda välja,“ nendib Ants. „Kliimaministeerium võiks kokku rehkendada, mis see meile maksma läheb. Lugegu kokku kõik arvutite taga istuvad ametnikud ning need, kes päevast päeva aina seiravad, kontrollivad ja lubatähti välja kirjutavad, siis saab selgeks, kui palju loodusväärtusi saaks selle raha eest kaitstud.“