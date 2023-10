Juhtkiri | Eralooduskaitse – mis see on?

Ehk peaks midagi teisiti tegema, selmet samamoodi jätkata? Näiteks panema eramaaomanikud looduskaitsest huvituma, pakkudes neile selleks erinevaid võimalusi alates Safe Harbor-lepingutest ja lõpetades Wildlife Estates märgistega, mille hindajaks Eestis on Varblane. Viimase puhul maksab maaomanik veel pealegi, et saaks diplomi, mis näitab, et tema maadel kehtib osaliselt kaitserežiim. Tasuks lihtsalt rahulolu, et sind on kaalutud ja sinu looduskaitsealased tegevused leitud õiged olema.