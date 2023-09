FOTO | Mõmmi palub silmade raviks abi

„Meil on kahtlus, et teda võib kimbutada entroopium ehk silmalau sissepöördumine, kuid me ei ole veterinaarid ega oma vastavat tehnikat, et seda diagnoosi ise panna saaksime.

Seetõttu vajab Mõmmi silmaarsti ülevaatust ning selle tulemusest lähtuvalt ravi,“ kirjutab Pesaleidja sotsiaalmeedias.



Kui juba arsti juurde minek, on mõistlik teostada kassi huvides kõik kõige suhtes, mis muret teeb. „Tema nohisemine on üks nendest ning seetõttu oleks hädasti vaja saata respiratoorne paneel Saksamaa laborisse, et uurida välja, kas on mõni respiratoorne tõbi vaevamas. Kui ei, tukeb jätkata oluliselt kulukamate uuringutega nagu nt rinoskoopia, et teada saada võimaliku polüübi olemasolust.“