Särjest, nurust ja väiksest ahvenast saab imehead kotletti

Lihtsate ja koduste kalakotlettide retsepti jagab meiega Park Inn by Radisson Meriton Hotel&Spa peakokk Kristi Pärenson.

Kristi on ka ise „hull kalanaine“, nagu ütleb tema kohta üks peakokast kolleeg. Seekordse retsepti algmaterjal pärineb Kasari jõest ja Kristi püüdis need kalad ise – paar ahvenat, ühe nuru ja särje. „Mu õde ja õemees elavad seal ja kui neil külas käime, siis läheme ikka kalale ka,“ ütleb Kristi. „Tihtipeale saad ühe särje ja kaks ahvenat, mida nendega teha? Ma olen otsustanud, et kasutan seda, mida antakse ja enamasti teen niinimetatud prügikalast kotletti. Fileerin kõik kalad ära, see on mul käe sees ja käib kiiresti. Lasen fileed kaks korda hakklihamasinast läbi, lisan suitsuliha ja teen kotletti.“

Suvel ei saa peakokk eriti kalal käia, sest turismihooajal on Tallinna suurim hotell täis ja tööd palju. Rohkem saab hobile pühenduda kevadel ja sügisel. „Kõige rohkem meeldib mulle tegelikult talvel jää peal käia, siis on huvitavam,“ ütleb Kristi. „Kõige toredam on tindipüük Pärnu lahel.“ Ka Kristi abikaasa on kalamees ning muidugi ka tema isa, kes kunagi väikse tüdruku kalale kaasa võttis ja kalapüügipisiku kogu eluks kaasa andis.

PEAKOKK. Kristi Pärenson valmis kotlettidega. Foto : Margo Pajuste

Viimati sai rahulikult kala püüda enne jaanipäeva. „Võtsime aja maha ja sõitsime seltskonnaga Kurgja kanti Pärnu jõe äärde,“ meenutab Kristi. „Telkisime seal kohe reedest pühapäevani.“

Kristi püüab peamiselt õngega. „Lanti ma ei loobi ja haugi ei püüa,“ naerab ta. „Ma kardan haugi!“ Küll aga on käidud koguni angerjat püüdmas ja loomulikult kevadist särge, nii Kasaril kui Nasval. „Avastasin ükspäev, et kevadised särjed ripuvad seniajani kuuris!“

Ilusamaid saake meenutades nendib Kristi, et midagi pole teha, Soomes on kala palju ja suured on nad samuti. „Käisime Soome rallit vaatamas, püüdsime ühe järve ääres kala ka ja saime ilusaid ahvenaid, kolme-neljasajagrammiseid,“ räägib ta. „Väike grill oli kaasas, puhastasin kalad ära ja läksid kohe fooliumiga sütele!“