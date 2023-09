Veterankalamees Katenevi päevikud: Emajõgi üllatab üle mõistuse hea haugiaastaga

Emajõe kalarikkus sõltub ikka suures osas Peipsist. Kunagi ei tea, kui palju kala jõkke sisse pressib, nii on see latika, koha ja ka haugiga. Eks tegureid, millest see sõltub, võib olla mitmeid, nii veetase kevadel, vee temperatuur sobival ajal ja kes teab mis veel. Fakt on see, et mõni aasta on üht või teist liiki kala jões palju ja teine aasta mitte. Sellist massilist haugide invasiooni Emajõkke nähti ka 10 aastat varem, kui saadi suuri saake, vahepealsed aastad nii haugirohked polnud.