Metsarahvapäev viib metsa! 6 sündmust, mida sel nädalavahetusel külastada

Viljandimaal leiab aset hariv perematk, kus eksperdid näitavad erinevaid metsa kujundamise ning hooldamise võtteid. Kas sõnad nagu looduslik uuenemine, kultuuride hooldamine ja harvendus- ning uuendusraie on sulle veel võõrad? Tule matkale ja saad kõik korraga selgeks!

Jalutuskäigu lõpus heidetakse pilk ajalukku. Võimalik on näha ja külastada Ennuksemäe metsavendade punkrit, mis taastati täielikult 2021. aastal ning on suurim Eestis. Punkrisse on võimalik sisse minna ja ette kujutada, milline oli metsavendade elu 1944. aastal.

Tutvu Tartumaal väetaimede maailmaga

Peeter Änilane on tuntud metsamees, kes on lisaks metsakasvatusele tegelenud terve elu metsasaaduste ja väetaimedega. Nimelt on tema metsas kasvanud kevadine värske karulauk Tartu kandis vaat et sama kuulus kui Peipsi sibul või Muhu leib!

Aastakümnete jooksul on ta nuputanud, kuidas ohtraid teadmisi metsasaadustest ja nende kasulikest omadustest inimestele kõige paremini edasi anda. Retkel jagab Peeter oma külalistega teadmisi mustast pässikust ja karulaugust valmistatud jookidest ning suupistetest. Ringkäigu lõpus on soovijatel võimalik maitsta seentest valmistatud vägijooki – chaga eliksiiri.

Kui tunned huvi ravimtaimede vastu, on see sündmus täpselt sinu jaoks.

Kuidas leida endale õige kirves?