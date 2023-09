Kured lähvad, kurjad ilmad?

SOOKUREL LÄHEB HÄSTI. Sookured on põlised Põhjala asukad. See linnuliik on meie soodes pesitsenud ja siit läbi rännanud juba tuhandeid aastaid. Seda tunnistavad ka muinasasulatest leitud kureluud.

Sookured on meie suurimaid-kogukamaid linde ‒ nad kaaluvad kuni 6,5 kilo ja võivad seistes sirutada pea pooleteise meetri kõrgusele. Tiibade sirulaiust on neil kaks ja veerand meetrit – võrdselt laululuige ja kaljukotkaga. Isaslinnud on pisut suuremad kui emased. Sookure sulestik on tuhkhall, laup ja kaela alapool on mustad, kukal punane (isastel laiemalt) ja tagakael valge. Jalad on mustad, nokk kollakasroheline. Silmapaistvalt pikad õlasuled on sassis, meenutades jaanalinnu kohevat sabapuhmast. Pesitsusajal on eriti emaslindude selg roostjalt määrdunud sinna sattunud rauasisaldusega mudast.