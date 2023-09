Oota, mida? Et vahel on herilane hoopis liblikas?

No aga ikkagi – kes on need Eestis elavad putukad, kes on tõmmanud selga herilasega sarnase rüü? Võhiku silmale on nad ühed mesimummud kõik, aga kuidagi peab saama neid ju eristada. Seda enam, et osad võivad valusalt pista, osad hoopiski mitte. Urmas Tartes – looduspiltnik ja endine putukafüsioloogia professor – kuulab küsimused ära ja peab siis asjakohase loengu.