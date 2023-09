Ali Babaga kalale?

Kõik on made in China. Või vähemalt enamik. Mu sõbra Siimu hobiks on otsida Ali Expressist matkatarbeid, mis tema veendumuse kohaselt valmivad samades tehastes, kust tuleb ka sadu eurosid kallim kraam.

Siimu sõnul on enamik asju täpselt samad, mis saadaval tuntud kaubamärkide all, kuigi Ali kraam kannab nimesid nagu Toaks, Wide Sea ja Fire Maple. Me oleme sagedasti arutanud, kas need ingliskeelsed nimed on juhusliku valiku alusel sõnaraamatust võetud, kuid Siimul on teooria, et tegemist on sügavalt tähendusrikaste hiinakeelsete mõistetega, mille Ali on lihtsalt Google’i tõlkemasinaga ära tõlkinud.