Peame valmis olema pliiraskuste kasutamise lõpetamiseks

Tark oleks hakata pliist tonkatinadele ja jigipeadele alternatiivi otsima juba praegu, et tõenäoliselt jõustuv keeld ei tabaks meid ootamatult.

Enamik kalapüügil kasutatavaid raskusi on valmistatud pliist ehk seatinast, kuna see on odav ja kergesti vormitav. Paraku on see mürgine ning EL-i hinnangul ohustab esmane mürgistus kalastamiseks mõeldud pliiraskuste allaneelamise tõttu Euroopas ligi 7 miljonit lindu. Kaudselt on ohus ka inimesed, kes söövad lindu, kelle organism sisaldab suurel määral pliid.

Kindlasti ei juhtu plii keelamine kalastamisel üleöö ja saame ka üleminekuaja. See plaanitakse alla 50 g kaaluvate raskuste puhul kolm aastat ja üle 50 g kaaluvate puhul viis aastat, alates keelu jõustumise kuupäevast. Millal keeld võiks jõustuda, pole praegu veel teada. Kohvipaksu pealt julgeme ennustada, et see toimub juba lähiaastail.

Tänaseks on Euroopas pliiraskuste kasutamise juba keelanud Taani, Inglismaal on keelatud kuni 1-untsised (umbes 28 g) pliiraskused. USA osariikidest ei tohi pliid kalapüügil kasutada Californias, Maine’is, Massachusettsis, New Hampshire’is, Vermontis ja New Yorkis. Pliipõhised kalapüügiraskused on keelatud kõigis USA ja Kanada rahvusparkides.

Jahimeestel on asi juba päris karm. Alates 15. Veebruarist ei tohi kogu EL-is enam märgaladel ja veekogude lähistel viibijal pliihaavleid isegi mitte taskus olla. Nõude rikkumisel näeb Eestis jahiseadus karistusena ette rahatrahvi suuruses kuni 800 eurot või aresti.

Veelinnujahil keelati pliihaavlite kasutamine juba 10 aastat tagasi. Veebruaris jõustunud piirang on osa üle-euroopalisest plaanist, mille eesmärk on pliisaastet looduses vähendada.

MIDA KASUTADA PLII ASEMEL? Näiteks volfram on veelgi tihedam kui plii, mis tähendab, et sama kaaluga raskus on pliist valmistatust väiksem. Lisaks on materjal kõvem ning annab seetõttu põhjaga kokkupuutes parema tunnetuse ja on ka vastupidavam.