Siim Kõiv püüab forelli jõgedel, kus teised ei käi

Teeme tavalise jõekameeste nipi ja jätame ühe auto lõigu lõppu, teisega sõidame algusesse. Jõgi on üsna veevaene, ent mitte väga hullult rohtu kasvanud. Kallas on risu täis, mõttekam tundub mööda jõge jalutada. Siim paneb oma spinningu kokku. Ta püüab nööriga ning kasutab Savage Geari SG4 ritva ja ka Savage Geari rulli. Teine ritv on Volžanka Jig Master.

KALA TAHAB ROOSAT. Liini otsa läheb üleni roosa vobler, loomulikult Siimu enda tehtud. Näiteks merikapüüdjate seas on levinud arvamus, et roosa on pigem külma vee lant, mida kasutada suisa talvel. Siin see teooria ei kehti. „See roosa on sel suvel kõige paremini töötanud toon,“ kinnitab Siim. „Ma ütleksin küll, et jõeka puhul on see pigem suvine värv.“