RAHE JA RAJU: äike ja tugev sadu võivad kahju teha

Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse teatel tuleb kolmapäeval pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma ja on äikest. Sadu on mitmel pool tugev, võib tulla rahet. Äikesega võivad kaasneda aga tugevad tuuleiilid.

Kiitsak jagab sotsiaalmeedias pilte Lõuna-Poolast, kus on võimsate äikesepilvede areng hoo sisse saanud ja sadanud ka hiidrahet. Seal on tekkinud ülirünksajupilv (supercell).

„Südasuviselt sooja, kuid väga niiske õhumassi teekond põhja suunas on alanud. Poolast ja Leedust on juba esimesed äikeselained üle käinud. Täna õhtul arenevad seal piirkonnas uued, ent võimsamad äikesed, mis hakkavad põhja poole liikuma,“ kirjutas Kiitsak teisipäeva pärastlõunal. „Ohuks on väga tugevad tuulepuhangud, suured rahekamakad ja tugevad vihmavalingud. Kolmapäeva hommikuks võivad esimesed äikesed lõuna poolt Eestisse jõuda.“