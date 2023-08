Sünoptik Kairo Kiitsak: atmosfäär pulbitseb energiast ja see on väga ohtlik, välistada ei saa isegi uut hiidrahesadu

„Täna on kuum ja väga niiske. Õhutemperatuur tõuseb 25-31, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 33 kraadini. Meremõjuga rannikul on kohati 19-25 kraadi. Frontaalvöönd kulgeb diagonaalis üle Läänemere ja Soome ning see liigub väga aeglaselt ida, kagu suunas. Atmosfäär pulbitseb energiast ja see on väga ohtlik,“ hoiatab Kiitsak.