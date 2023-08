Kolmapäev rabab 32kraadise soojaga ja ähvardab äikesega

Täna öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Sajuvöönd koos äikesega liigub saartelt üle Eesti kirdesse, kohati on äikese ajal sadu tugev ja võimalik on rahe. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on 15..19°C.