JUHTKIRI | Röövpüüdja teeb ajalugu

Tõsi, röövpüüdjaid on varemgi kinni pandud, kuid siis on ebaseaduslik püük moodustanud vaid osa kohtualuse paturegistrist.

Avalikkus väljendab oma jahmatust. Kuidas on võimalik, et teinekord ka raskete kehavigastuste tekitamise eest piirdub kohus rahatrahviga, kuid nüüd on ligikaudu 22 000 euro suurune keskkonnakahju toonud kaasa vabadusekaotuse?