Püüame jõevähki: arvestame reegleid ja alammõõtu

Jõevähi seisund on Eestis ja mujal Euroopas viimase 150 aasta jooksul halvenenud ning vähipopulatsiooni kaitseks on seatud mitmeid piiranguid. Osades veekogudes on vähipüük üldse keelatud. Vähivarusid ohustavad erinevad reostused, võõrvähiliigid, vähikatk ja kindlasti ka röövpüük.