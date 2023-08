Pilk kalavetele 60 aastat tagasi: ikka teevad muret paisud, reostus ja röövpüüdjad

Pilk sissepoole

Tervet rida veekogusid majandavad nüüd kalasportlased. Enamikul neist on klubid loonud ka kindla korra, rikastanud noorkalaga või sisse toonud uusi liike. Sõnaga, kalakasvatuslik töö käib. Teine osa organisatsioone ei taha ses osas aga kuidagi jalgu maha saada, jättes aruannetesse järjest tühja koha. Paistab, nagu käiks see, millega ühed agaralt tegutsevad, teistele täiesti üle jõu. Milles siis asi? Kas need organisatsioonid, kes veel ei ole suutnud majandada võetud veekogusid õieti kasutama hakata, ei võiks õppida seda teistelt (näit. Tallinna, Võru, Tartu) kalakasvatuse pioneeridelt?

Muidugi võiks. Kuid nii mõneski klubis ja sektsioonis valitseb kahjuks ikka veel vana harjumus vaikselt püügivetel nokitseda, hoolimata sellest, missugused on kalavarud. Püüda on huvitavam kui kunstlikke koelmuid teha, marja võtta, selle inkubeerimise eest hoolitseda. Vabandatakse end asjatundmatuse või objektiivsete raskustega. Isegi vastavad komisjonid föderatsiooni presiidiumi juures on senini loiuks osutunud. Näib, et heast tahtest, algatusvõimest jääb puudu. /---/

Jahimehed hoolitsevad pidevalt ulukite talvise toitmise eest, on jahimaadel sisse seadnud erilised kaitsealad, kus pauku ei tehta, ja piiranud laskmise päevanorme. Tulemuseks on jahiloomade arvu suurenemine teatavate vahepeal hõredaks jäänud liikide osas. Inimese käsi aitab loodusele kaasa. Jahimehed võivad öelda, et nad midagi on oma spordiobjekti jaoks ära teinud. Aga kalasportlased – missugused on nende kalakasvatusliku töö tulemused? Senini küllalt kesised, kui üksikud eesrindlikud klubid kõrvale jätta. /---/

OTSAS! See forell ei pääse. Foto : "Õngemees vestleb"

Märgatavaks nuhtluseks sisevete kalavarudele on, nagu õieti märgitakse ka „Abiks agitaatorile eriväljaandes kaluritele ja kalatööstuse töötajatele“, Tallinn 1962, lk 35, melioratsioonitööd, mis rikuvad kudemiskohti ja halvendavad kalade paljunemistingimusi. Eriti annab see end tunda siirdekalade osas, kes merest jõgedesse kudema tulevad. Kudekala jõkketulek on viimastel aastatel väga kasinaks jäänud. Süvendamiste ja lõhkamistega on mitmed merre suubuvad jõed säärast muda täis aetud, mida isegi kevadised tulvaveed välja uhtuda ei suuda. Siirdekala jätab poristunud jõe maha ja varsti jääb ka ümbruskond kalavaeseks. /---/

Kolmandaks haigeks hambaks meie vooluvete kalavarude taastamisel on paisud. Ei räägita neist paisudest, mille tulukus ületab veetireme kalakasvatusliku tähtsuse, isegi kudemiskohana. Rääkida tuleb paisuköksidest ja paisurisudest, mis ammu enam ei oma töönduslikku ega jõumajanduslikku tähtsust, millede juurest paiguti ehitisedki on kadunud, kuid mis aastast aastasse edasi vedelevad, kala liikumist takistavad, teinekord ka kurje röövpüüke kergendavad – nimelt enestest kitsustikke, otsekui mõrraaedu kujutades – ega kellelegi vajalikud pole. Neid mahajäetud, vooluvesi risustavaid tõkkeehitisi on lugematu hulk igas jõgikonnas. Majanduslikud organisatsioonid neid ei tarvita, keegi neid ei hoolda, aga ei mõtle ka ärakoristamisele. Mitmed kalaspordiorganisatsioonid otsivad võimalusi, kuidas neist lahti saada. Kuid paisu lammutamine on suur töö. Mitte iga klubi jõud ei hakka peale. Kalakasvatuslike melioratsioonitööde plaanidesse säärased asjad ka ei mahu. Nii tuleb taas kalal ja kalakasvatajal „läbi ajada“, leppida tõkestuste kui paratamatu pahega.