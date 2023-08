August on herilaste kuu: ära jäta õllepurki valveta ja enne torditüki hammustamist vaata, ega keegi seda juba söö

„Olete augustiõhtuses saunas. Libistate terrassil mõnusasti õlut, panete siis pooliku purgi või pudeli lauale ootama ja lähete lavale. Leiliruumist tagasi tulles ei saa te teada, kes on vahepeal teie joogi sisse roninud. Inimese suhu sattunud herilane võib nõelata kõri piirkonda ja see on eluohtlik. Kasutage suvistel saunaõhtutel või piknikutel läbipaistvaid jooginõusid ja enne hammustamist kontrollige, ega teie arbuusi- või torditükil pole herilast,“ õpetab Urmas Tartes, looduspiltnik ja endine putukafüsioloogia professor.