Meie meres avastati taas uus liik

Hapnikupuudusega alade pindala on suurenenud. Aastatel 2016–2022 on eluta piirkond Soome lahe ning Läänemere ida- ja keskosa süvikutes pindalalt suurem kui eelmise sajandi 1970–1980-ndatel.

Toiteainete sisaldus merevees on langustrendis. Toitainete liigne sisaldus merekeskkonnas inimtegevuse tagajärjel põhjustab eutrofeerumist ehk toiteainete üleküllust, mille tagajärjeks on näiteks intensiivsete ja ulatuslikumate õitsengute esinemine, vee läbipaistvuse vähenemine ja niitjate vetikate suur hulk, mis omakorda põhjustab suurt orgaanilist biomassi, mis settib merepõhjale ja tekitab lõppkokkuvõttes ka hapnikuvaegust.

ÜMARMUDIL VÕIMUTSEB. Peaaegu kõikidel seirealadel märgati põisadru ohtruse vähenemist. Põhjused peab välja selgitama edasise seire käigus, uurides, kas tegemist on merepõhja mosaiiksusest tingitud erisuse, aastatevahelise loodusliku varieeruvuse või püsiva muutusega. Põhjataimestik on heaks mere keskkonnatingimuste hindamise parameetriks.

Põhjaloomastiku liigilise koosseisu arvukuses on märgata tõusu. Karpidest toituva ümarmudila arvukuse trend peegeldub ka põhjaloomastiku aastatevahelises muutlikkuses. Möödunud seireaastad on näidanud, et viimaste aastate soolsuse tõus on hakanud positiivselt mõjuma põhjaloomastiku liigilisele koosseisule – on märgata balti lamekarbi arvukuse tõusu.