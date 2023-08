Siuglev Voorlant meelitab passiivset haugi

Kuulan ja mõtlen – on see nüüd kunst või teadus? „Mõlemat,“ arvab Johann. Igatahes arendustöö tundub olevat väga kõrgel tasemel. Meister räägib, kuidas ta on katsetanud erinevate materjalide, värvide ja lakkidega, vaadanud videoid ja küsinud targematelt nõu. Selgub, et Eesti landimeistrid saavad omavahel hästi läbi ja seni on kõik, kellega Johann suhelnud, meelsasti jaganud nii näpunäiteid kui vahetanud oma lante tema omade vastu.

SAAB TÄPSEMALT VISATA. Jõeforelli voblerid on ilmselt järgmine toode, millega Voorlant välja tuleb, ent sinna kulub veel teadmata hulk aega. Landid on iseenesest kaunid, teevad head mängu ning on toonud juba meistrile ja ta sõpradele ilusaid kalu nii Eestis kui Soomes. Peamurdmist valmistab seni, kust saaks läbipaistvat materjali keele jaoks. Praegu on see lõigatud elektroonikas kasutatavast kahepoolsest trükkplaadist – teate küll, tekstoliit vahel ja kiht vaske mõlemal pool.

„See on väga hea materjal tegelikult,“ kinnitab Johann. „Nii tugev, et ühegi kivi vastu naljalt katki ei lähe. Paraku ei näe see üldse hea välja.“ Et meister pole praeguses seisus tootega rahul, ei taha ta seda veel ka avalikkusele näidata.

Et teaksime, mida oodata, siis landi mäng on pigem tihedapoolne ja see sukeldub kuni pooleteise meetri sügavusele. „Ridvaotsa püsti hoides olen kerinud ka poolde säärde vees,“ kinnitab Johann.

Voblerid kaaluvad jõekalandi kohta harjumatult palju, ligi 10 grammi. „Mulle meeldib, nii saab minu arust täpsemalt visata,“ ütleb meister.

SEITSMENE. Seni teadaolevalt suurim Voorlandiga tabatud haug. Foto : Erakogu

LOE LISAKS: Ivari Pihl püstitas Voorlandi senise rekordi