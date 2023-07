Matkavarustuse-uudiseid | Väligrill, mis kasutab nii sütt, puitu kui gaasi

Kokkupandavaid laagrigrille on nähtud juba mõnda aega. Mõned põletavad puitu, mõned sütt ja mõned töötavad isegi gaasiga. Kuid Skotti Grill võib kasutada neid kõiki.

Grill ise koosneb peotäiest metallitükkidest ja kaalub vaid veidi üle kolme kilo. See mahub hõlpsasti kaasas olevasse kotti ja selle saab kokku panna vähem kui minutiga. Grill on valmistatud kvaliteetsest ja vastupidavast roostevabast terasest, mis on nõudepesumasinas pestav. Lisaks pakub Skotti hulgaliselt tarvikuid, mida saab eraldi osta.