Otsime välja natad ja mõrrad – algab vähipüügihooaeg!

Mõrd kujutab endast võrguga üksteise külge ühendatud metallist rõngaid, mille sees omakorda on koonusekujulised käigud, kuhu vähk ühtepidi küll hästi sisse pääseb, aga kust ta teoorias enam välja ronida ei oska. Salus nendib aga, et vähid on ääretult nutikad – olles leidnud mõrras väikseimagi augu, kasutavad seda väljapääsu kõik vähid, kes sealt läbi mahuvad. Või kui jätta vähid näiteks kraanikaussi, võivad nad moodustada üksteise selga ronides torne, et sealt plehku panna.

Natt aga kujutab endast metallist rõngast alt kinni seotud võrguga, mille sisse pannakse sööt. Natt asetatakse kood söödaga nöörist hoides vette ja oodatakse, kuni vähid sööda kallale asuvad. Seejärel tõstetaks natt kiiresti veest välja. See on n-ö aktiivsem vähipüügivariant.

Salus soovitab, et kui vähile minnakse koos lastega, võiks kasutada püügiks just natta. Siis saab taskulambi valgel jälgida, kuidas vähk ettevaatlikult ümbruskonda skaneerides natale tuleb. See pakub lastele palju elevust, eriti kui püütakse hästi läbipaistvast veekogust.

Vähipüügivahendeid saab soetada kalastuspoodides, aga on püüdja enda vastutus, et püügivahend vastaks kalastusseadusele. Mõrra suurim lubatud pikkus on 1 m, laius 50 cm ja kõrgus 50 cm. Pujuste (ehk vähkide sisselaskeavade) arv ei ole enam piiratud. Nata rõnga läbimõõt võib olla maksimaalselt 50 cm.

MIDA SÖÖDAKS KASUTADA? Kaur Saluse soovitus on kasutada vähipüügiks kvaliteetset toorainet: kanakaelu ja -kintsu, maksa, värsket kala (särge, haugi vms). Väidetavalt on kõige parem, kui värske kala on veel samast veekogust püütud. Seda, et vähipüügi sööt peab olema roiskunud, peab Kaur müüdiks. Võttes mõtlemiseks pausi, lisab ta, et ehk levib tõesti roiskunud liha lehk kaugemale. Ta argumenteerib aga, et kui vähki sellega sööta, jõuab roiskunud liha ka vähi organismi, mille meie siis endale sisse sööme ja vaevalt et see meile hea on.

Kvaliteetse tooraine söödana kasutamise eelis on ka see, et kui vähipüügi tulemus peaks napiks jääma, saab selle lõkke peal valmis küpsetada ja ise ära süüa.

Küsimuse peale, millistest veekogudest Kaur ise vähki püüab, hakkab viimane naerma ja ütleb, et kui pole kombeks avalikustada häid seene- ja murakakohti, siis veel vähem avaldatakse häid vähipüügikohti. Ta reedab siiski niipalju, et armastab vähipüügiks ilusaid ja puhta veega veekogusid.