Löö kaasa kudealade taastamisel!

Kalavarud on meie kõigi võrdne ja ühine ressurss. Suures pildis mõjutab kalavarusid esmajoones looduslik olukord ehk vesi ja selle kvaliteet. Kui vesi on liiga soe ja toiteainerikas, keemiat ja mürke täis, siis kala seal elada ei saa. Kui öeldakse, et vanasti oli rohi rohelisem ja taevas sinisem, siis tahaks lisada, et see aeg pidi küll ammu olema. Sest viimase saja aasta jooksul oleme ise seda muru ja taevast kõvasti hallide toonidega seganud.

See on suur pilt. Samas on viimasel aastakümnel söögi alla ja söögi peale kuulda olnud kliimamuutustest ning vajadusest nendega võidelda. Töö on olnud niivõrd tihe ja süstemaatiline, et täna ei menetleta mitte ühtegi tegevust, arengukava või strateegiadokumenti nii, et sealt ei leiaks kuhjas rohelubadusi ja keskkonnasäästlikke motiive. Nii on läinud ka meie veekvaliteedi ja kalade olukorra planeerimisel, kus on nüüd esimesed viljad valmis.