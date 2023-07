Parm on kuuma ilma putukas, kes tahab lihtsalt süüa

„Parm arvestab sellega, et ühe ohvri pealt ta söönuks ei saa. Ta on kogu aeg valvel, et vajadusel imemine kohe lõpetada ja hetkega minema lennata. Tema taktika on külastada toiduotsingul palju loomi ja võtta igalt natuke verd, kuni lõpuks kõht täis ja saab hakata munema,“ õpetab Urmas Tartes.