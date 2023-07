Viktor Katenevi päevikud 1998: Emajõgi näitas oma paremat palet ja kinkis üle 60 kilo latikat

29. APRILL, Emajõgi, Jõesuu. Paar päeva on saadud latikaid. Tulin Kilk Valmoga kell 6, sõitsime minu paadiga allavoolu umbes 3 km. Lasin Valmo kaldale, aga ise sõitsin veel 6 km Palupõhja poole. Valmo pidi kell 14 esinema kohalikus raadios ja ma tulin kolm tundi enne seda tagasi samasse kohta, kus ta kaldale lasin. Mina sain allpool vaid ühe latika, aga Valmol oli seljakott suuri latikaid juba silmini täis. Viisin Valmo Jõesuusse auto juurde ja ise kihutasin tagasi, kuid koht oli juba hõivatud. Ühed mehed (isa ja poeg), kes püüdsid 50 m allpool, kakkusid ka pidevalt latikaid ja üks mees, kes oli „Valmo kohast“ 50 m ülevalpool, sai ka päris tihti. Nendest allpool ja ülevalpool latikaid ei olnud. Vaatasin vesise suuga pealt, kuidas teised pidevalt suuri latikaid välja tirivad ega saanud ise midagi. Lõpuks püüdis seegi kalamees, kes „Valmo koha“ hõivas, oma seljakoti täis ja andis mõista, et sooviks, et ma tedagi sadamasse sõidutaksin, aga ma keeldusin ‒ muidu oleks see koht uuesti hõivatud. Mees vinnas raske seljakoti selga ja hakkas astuma põlvini vees 3 km Jõesuu silla poole. Mina võtsin viivitamatult tema koha üle ja pidu võis alata ka minul. Kalaparv oli nii tihe, et ridvaotsad liikusid pidevalt, kalad lihtsalt kogu aeg hõõrusid vastu tamiili. Võtud järgnesid üksteisele ja kalad olid suured. Sain püüda kolm ja pool tundi, siis pidin lahkuma, et bussile jõuda. Selleks ajaks jõudsin püüda 39 latikat, kokku 64,4 kilo, keskmine latikas 1,65 kg. Suurim latikas kaalus 3,49 kilo (minu uus rekord), järgmised 2,94 ja 2,90 kilo. Üle 2 kilo kaalus veel kuus latikat. 10 suurimat kaalusid kokku 25,1 kilo.