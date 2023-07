Põuane kevadsuvi teeb elu metsas keeruliseks

Lehtpuunoorendikku hooldades (valgustusraiet tehes) märkasin põdra maitse-eelistuses midagi kummalist – kui on valida haava, paju ja kase lehtede-võrsete vahel, eelistab ta kaske. Varem olid esikohal ikka paju ja haab. Kas on põud muutnud nende lehed nahkseks ja maitsetuks? Igatahes eelistab põder kaske. Metsakasvatajaid see kindlasti ei rõõmusta.

Jahihooaeg sokkudele (isased metskitsed, kabrapullid (kaber = metskits) – toim)) on alanud. Uhkete sarvedega kogenud loomi on sel ajal kaitsnud kõrgeks kasvanud taimestik, küttide saagiks langevad enamasti rumalavõitu noorloomad. Juulis algaval jooksuajal on parimas vormis kabrapullidel täita tähtis roll järglaskonna sigitamisel. Et sinnani elada, tuleb neil sellel suvel loota jahimeeste arukusele. Metskitsed on toidu suhtes valivad, eelistades liblikõielisi ja lehtjaid rohttaimi. Põuane kevad jätab nende ninaesise kesiseks.