Tagasihoidlik maailmameister Dmitri Borovkov: „Närvid on mul korras - enne viskan ja siis pärast muretsen!“

„Käin puhkusel ära ja hakkan trenni tegema,“ lubab Dima. Seni on oma osa ajast nõudnud töö ja laps. „Tehnika ei kao mitte kuhugi, ma ju tean, kuidas visata. Kui võtan ridva kätte, siis oleksin nagu eile visanud – see on nagu jalgrattasõit. Õpid selle ära ja see oskus ei kao enam kuskile. Varustus on ka olemas, nii et pole probleemi.“ Dima ütleb, et fly casting’u MM-ile ta sel aastal ei lähe. „Ma pole selleks valmistunud ja turistiks minna ei ole mõtet.“

DIMA KÄIB KALAL KA. „Viimasel ajal vähem,“ ütleb Dima muiates. „Mul ei ole aega kala otsida, tahaks minna nii, et lähed ja kala on kohal. Ma olen Saaremaalt pärit ja harjunud, et kala on palju. Tuttavad käisid ja rääkisid, et said seitse haugi kolme peale. Mina ei saa sellest aru – kuidas, nalja teete või?“

Üks kala, keda Saaremaal peaaegu pole, on jõeforell. Pärast seda, kui Dima avastas selle täpilise iluduse püügi võlu, ei paku haug talle enam erilist huvi. „Jõekas on nii palju tugevam,“ ütleb ta. „Samamoodi harjus, meriforell, vikker ja lõhe. Neid on põnevam püüda.“ „Punast“ on Dima taga ajanud nii paljudes kodumaistes jõgedes kui ka Põhjamaades, aga ka näiteks Venemaal Koola poolsaarel. Suurim püütud lõhe ongi pärit Koolalt, see võis olla 11‒12-kilone. Kalale tuli teha C&R ja seda ei saanud kaaluda.

Meie lõhepüügi-Meka Narva Dimat eriti ei köida. „Põhjamaades on teistsugune püügikultuur. Lähed vette, teed oma kümme viset ära ja loovutad koha järgmisele püüdjale. Ükskord püüdsime jõel Norra ja Soome piiril, ma istusin maha ja jäin magama. Natukese aja pärast mind raputati üles, et sinu järjekord jõudis kätte, mine püüa! Narvas on see teistmoodi. Pealegi, seal püüad linnas, aga mina eelistan looduses olla.“

Eelnev jutt ei tähenda, et Dimat haug ei huvita. Huvitab ikka, saarlane ju. „Lähen varsti Saaremaale puhkama, siis püüan kindlasti isaga haugi,“ kinnitab ta. „Me püüame enamasti pükstega ja järvedest, lahtedest ka vahel. Meres sõltub püük ilmast, haug tuleb ja läheb. Järvedes on ta kogu aeg kohal. Lendõngega ma haugi ei püüa, spinninguga saab kiiremini.“ Dima eelistab pinnalante ja püüab palju popperitega. Muide, ka jõekat püüab ta vahel popperiga ja kala tuleb ilusti.

Klinkhammer light. Foto : Erakogu

