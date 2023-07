Eesti Erametsaliidu uueks juhatuse esimeheks sai Ants Erik

„Mida ühel maaomanikul vaja on? Õiglast maksukeskkonda, tegevusvabadust ja seda, et piirangud hüvitatakse õiglaselt ja kohe. Kõik see kokku tähendabki kindlustunnet, et olla omanik jätkusuutlikult läbi põlvkondade,“ rääkis Erik. „Kõige selle eest on Eesti Erametsaliit seisnud ja jätkame sama joont tulevikuski. Piirangute õiglase hüvitiseni on veel pikk tee minna, kuniks poliitikud ei hakka enne valimisi sõnades heldelt lubatud hüvitiste suurendamist ka praktikas rakendama.“

Lisaks peab Erik oluliseks, et maaomanikke koheldaks Eestis võrdselt. See tähendab, et riigi poolt avalikes huvides võõrandatavad maad ja seatavad kitsendused tuleb omanikele hüvitada ühtviisi ja õiglase metoodika alusel, olenemata sellest, kas tegu on Rail Balticu ehituse, Nursipalu laienduse või looduskaitseliste piirangute seadmisega. „Võrdne kohtlemine, õiglus ja eraomand on kahjuks hääbumas, pead on tõstmas sotsialistlik maailmavaade ning sellele tuleb vastu seista,“ selgitab uus juhatuse esimees.

Eelolevatel aastatel muutuvad üha aktuaalsemaks kindlasti ka Euroopa roheleppe ja süsiniku sidumisega seonduvad teemad. „Rohekokkulepe Euroopas on muutunud meie riigis ametnike rohepöördeks. Peame tagasi pöörduma rohekokkuleppe juurde, mis tähendab, et elurikkuse hoidmisel ja süsiniku sidumisel on maaomanikel kandev roll ning vajalikud muudatused saavad edukalt teoks vaid neid reaalselt kaasates,“ sõnab Erik.

Ants Erik kuulub Eesti Erametsaliidu juhatusse aastast 2011 ja on olnud aastatel 2015–2017 ka liidu juhatuse esimees.

Erametsaliidu senine juhatuse esimees Ando Eelmaa, kes oli ametis 2019. aasta maikuust, lahkub juhatuse esimehe kohalt omal soovil. Ando Eelmaa jätkab erametsaliidu juhatuse liikme ja liidu poolt loodud Loodushoiu Fondi nõukogu esimehena.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.