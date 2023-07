Eesti metsaomanikud istutasid kevadel üle 16 miljoni uue puu

Umbes pool Eesti metsadesse jõudvatest istikutest on kuusetaimed. Kuid samas on kuuskede istutamise juures näha kerget langust. Kuna metsa istutatakse pika vaatega ja pidades silmas umbes 80-aastast perspektiivi, siis on metsaomanike seas tõstatunud küsimus, kas ja kuidas tuleb kuusk toime kliimamuutustega. Samuti tekitavad muret viimastel aastatel üha enam sagenenud üraskirüüsted kuusikutes.

Jätkuvalt on Eesti metsades populaarne harilik mänd, mida on kõigist metsa istutatavatest taimedest rohkem kui kolmandik. Samas on vaikselt tõusnud arukase istutamise osakaal (ca 12%). Näha on ka trendi, et otsitakse uusi puuliike, mis võiksid Eesti oludesse hästi sobida. Nii näiteks jõuabki varasemast enam metsadesse sangleppa ja lehiseid (nt Eurojaapani lehis). Siiski jääb kuuse, kase ja männi kõrval teiste istutatavate puuliikide osakaal kõigest paari protsendi juurde.