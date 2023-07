Külmavaksikute aplad röövikud söövad lehtpuid paljaks

Musta värvi peened ekskremendid on tihti nähtavad alustaimestiku (naat jm) laiadel lehtedel ja alusmetsa liikide (pärn, sarapuu jm) laiadel lehtedel, vähemalt hulgisigimise kohtades. Metsa-külmavaksiku mass-sigimist ja rüüstet Aimla metskonnas (Viljandimaal) 1934. aastal kirjeldas kujukalt sealne metsaülem ja tunnustatud dendroloog Eduard Viirok: „Rüüste haripunktil oli kaskedel röövikuid niivõrd palju, et vaikse ilmaga nende ekskrementide langemine alalist sahinat sünnitas, tekitades mulje, nagu tuleks peenikest vihma. Kõik rohi oli metsa all ekskrementidega kaetud.“

Metsa-külmavaksikute kahjustustest on sel kevadel juba laekunud teated Tartu-, Põlva- ja Valgamaalt, kus teadaolevalt on löögi all peamiselt kuni 30-aastased ja vanemad viljakad arukaasikud endistel heina- ja põllumaadel. Kuna külmavaksikute kahe eri liigi toidutaimedest on osa ühised ja toidunappusel võivad mõlema liigi röövikud toituda teistelgi taimeliikidel, ning kaselehtedest toitub veel teisigi putukaliike, on söödiku liigi usaldusväärne kindlakstegemine nõrgema kahjustuse korral võimalik eelkõige liblikaröövikuid vaadeldes/pildistades.