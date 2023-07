Metsateadlane Veiko Uri pälvis riikliku teaduspreemia

Et põhjapoolkera metsad on olulised süsihappegaasi neelajad ja süsiniku talletajad ning seeläbi arvestatavad kliimamuutuste leevendajad, siis on metsade süsinikubilanss üks aktuaalsemaid küsimusi Eesti metsa- ja kliimapoliitikas.

Veiko Uri viimase nelja aasta tööde fookuses ongi erinevate metsade roll süsinikuringluses ning majandamise mõju hindamine metsade süsinikusidumisele.

Tema olulisemaid töid on põhjalik uuring süsiniku sidumise dünaamikast Eesti erivanuselistes männikutes (Uri et al., 2022), mis on avaldatud mainekas teadusajakirjas The Science of The Total Environment. Artikkel põhineb mahukal empiirilisel materjalil, selle põhjal on koostatud detailsed süsiniku bilansid üheteistkümnele erinevas vanuses männikule, hõlmates kõiki metsa arenguklasse.

Oluline aspekt Veiko Uri töödes on seotud lageraie mõjude selgitamisega. Lageraied põhjustavad suuri muutusi kasvukoha aineringetes, aga kliimamuutuste vaates on kriitilise tähtsusega selgitada süsiniku kadu ökosüsteemist raiejärgsel perioodil, samuti negatiivse süsinikubilansiga perioodi kestvust ja kaotatud süsiniku tagasisidumiseks kuluvat aega. Eestis käsitles neid küsimusi esmakordselt Veiko Uri oma töödes. Saadud tulemused on olulised metsamajanduse keskkonnamõjude teaduspõhisel hindamisel, samuti laiendavad need teadmisi hemiboreaalsete metsade raiejärgsest arengudünaamikast.

Uuringutes kasutati samaaegselt nii bilansi- kui ka turbulentsete kovariatsioonide ehk eddy covariance (EC) meetodit, mis annab tööle olulise metodoloogilise lisandväärtuse. Et EC meetodi abil saab otseselt mõõta metsa süsiniku sisend- ja väljundvoogusid reaalajas üsna täpselt, siis nende kahe meetodi kombineeritud rakendamine võimaldas valideerida bilansimeetodil saadud tulemuste usaldusväärsust.

Harvendusraie on kõige olulisem „tööriist“ metsakasvataja käes, mille abil saab oluliselt suunata puistute arengut, et kasvatada kvaliteetseid ja tootlikke metsi. Teisalt on tänapäevases metsanduses üheks prioriteetseks eesmärgiks suurendada metsade süsinikusidumise võimet läbi majandamise. Nende kahe eesmärgi taustal on paradoksaalne, et harvendusraiete mõju metsa süsinikuringele on seni niivõrd vähe uuritud. Enamikes teadustöödes on tavaliselt hinnatud harvendamise mõju vaid mõnele üksikule süsinikuvoole, kuid ökosüsteemi tasemel süsinikuringe muutusi käsitlevaid töid pole varem avaldatud. Veiko Uri juhtimisel saadud tulemused hooldusraie mõjust arukaasikute ja palumännikute süsinikubilansile on valdkonnas uudsed ning olulise kognitiivse ja rakendusliku väärtusega.