Veel Järvselja keskuse ja Kastre pargi lehiste geneetikast ning Tallinna Harjumäe pargi lehistest

2023. aastal geneetiliselt analüüsitud 10 Tallinnas Harjumäe ja Kastre ning Järvselja keskuse lehist kinnitasid morfoloogilisi määranguid. Selgusetuks jäi Kastres üks puu, mis ilmselt on eurosiberi lehis. 2016. aastal analüüsitud Järvselja kahe morfoloogiliselt eurojaapani ja kahe euroopa lehise (tabelis nr 18/14 ja 19/15 ning 29/20 ja 31/21) puhul eristus tavaliselt euroopa lehise (EL) kloroplastiline DNA marker jaapani lehise (JL) omast selle poolest, et tal on üks riba 481 aluspaaril (bp), JL-il aga on riba 601 aluspaaril. Kuid konkreetsete Järvselja nelja puu puhul ei leitud mitte üht, vaid tegelikult kaks riba, mida ei suudetud selles etapis mõista (on see mingi täiendav liik?). Ja sel juhul näitasid proovid, et need ei ole hübriidid JL ja EL. Kuid 2023 täpsustatud uuring kinnitas morfoloogilised määrangud. Miks üks ja saama meetod andis erinevaid tulemusi, ei ole selge. Üks võimalus on, et euroopa ja jaapani lehised on suhteliselt lähedased liigid ning geneetika ja morfoloogia ühtne tuvastamine nende ja hübriidi puhul ongi keeruline.