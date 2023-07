Kristen Michal: „Majandus peab mahtuma looduse piiridesse ja väiksem keskkonnajalajälg annab konkurentsieelise.“

Eestis enam keskkonnaministrit pole. Kas see tähendab, et keskkonnaga on nüüd kõik korras – vääriselupaigad on kaardistatud ja kaitstud, ohustatud liikide populatsioonid kosumas, agressiivsed ja kohalikule ökosüsteemile kardetavad võõrliigid tasalülitatud?

Maailma megatrendid ei sõltu valitsuse tööjaotusest. Kui nimevahetus probleeme lahendaks, oleks küll lihtne.

Kliimaministeeriumi juhtmõte on see, et majandus peab mahtuma looduse piiridesse ja väiksem keskkonnajalajälg annab konkurentsieelise. See tähendab, et kliimaministeerium valvab loodust ja seisab selle eest ning otsib väiksemas keskkonnajalajäljes eelist Eesti inimestele ja ettevõtlusele.

Foto : RMK

LULUCF-i (Land Use, Land Use Change and Forestry ehk maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori – toim) arvepidamine näitab, et Eesti mets on muutunud süsiniku sidujast hoopis emiteerijaks. Kas fenomeni põhjus on üleraie? Ei? Mis siis?

Põhjus on metsade vanuseline struktuur, ütlevad eksperdid. Väga noored ja väga vanad metsad seovad süsinikku vähem, keskmine vanus teeb põhitöö – nagu inimestegi elus.

Raie on üks põhjustest, miks metsade vanuseline struktuur muutub. Oma osa mängib ka see, et metsamaa pindala on viimastel aastatel püsinud stabiilne, mitte kasvanud.