Eesti Metsateenijate Ühing – olnust olevale

Kui 1921. aastal alustas just Eesti Metsateenijate Ühing ajakirja Eesti Mets väljaandmist, siis praegu on ühingu iga-aastaseks oodatud väljaandeks Metsakalender. Selle koostamiseks ootame kõigilt fotohuvilistelt metsaga seotud loodusfotosid, millest paremad trükitakse ära kalendris. Igale ühingu liikmele tuleb aasta lõpul koju ka EMÜ almanahh, kus on kokkuvõte ühingu aastasest tegevusest.