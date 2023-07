Mida teha, kui minu metsast leitakse nn potentsiaalne vääriselupaik?

Kui teie metsas on VEP, siis selle kaitsmine on vabatahtlik, küll aga on VEP-ist pärit puitu keeruline müüa. Metsaomanik saab sõlmida riigiga vääriselupaiga kaitseks notariaalse lepingu, millega kinnisasi koormatakse 20 aastaks isikliku kasutusõigusega riigi kasuks. Selle eest makstakse omanikule kasvava metsa väärtuse suurune summa proportsionaalselt 20 aasta jooksul iga-aastaste maksetena.