Metskiurule sobib tulundusmetsade majandamine

Vähesed on metskiuru näinud, ehkki ta on üks meie arvukamatest metsalindudest.

Palumetsad on pealtnäha ühetaolised pea kogu aasta ja võivad näiliselt paista ka liigivaestena. Suve lähenedes lisandub muidugi rohelist ja mõned õitsejad kostitavad tolmeldajaid, kuid üldpilt muutub vähe. Ka lindude osas on palumetsad tagasihoidlikud, kuid just neisse paikadesse suundun ma siis, kui soovin kohata metskiurusid.

Rahvapärane nimetus „metspiuksuja“ viitab metskiuru küllalt vaiksetele kutsehüüdudele, mis võivad teiste metsalindude repertuaari keskele ära kaduda. See on üks põhjusi, miks enamik pole sellest linnust midagi kuulnud. Veel vähemad on teda näinud, kuigi tegu on ühe meie arvukaima metsalinnuga – heal aastal arvatakse meil pesitsevat suisa üle poole miljoni paari metskiure. Tänavune aasta tundub mu kodukandi metsades, Ida-Pärnumaal, olevat tagasihoidlikum metskiuruaasta, kuid sellegipoolest jagub neid nii männikutesse, raiesmikele, noorendikesse kui isegi ühte rohumaa keskel kõrguvasse salusse.

Metskiur laulab. Foto : Karl Adami

Algajale loodus- ja linnuhuvilisele liigitub metskiur pruunide lindude lahtrisse, kus on ees ootamas juba nii lõokesed, ritsik- kui roolinnud. Ta on rasvatihase mõõtu laululind. Ülapool on metskiurul pruun tumeda mustriga, alapool hele, tumedate triipudega. Metskiur sarnaneb väga sookiurule, kuid tema rinnasulestik on hele-ookerjas ja puguala hõredamalt triibuline kui sookiurul.

Soo- ja metskiure ei saa eristada selle järgi, nagu tegutseksid ühed niitudel ja soomaastikel ning teised metsamaastikel, kuna neil on hulgaliselt kohtumispaiku. Näiteks põikavad metskiurud sageli metsalähedastele niitudele ja rabades, mille keskel leidub puudega kaetud rabasaari, võivad need kaks liiki kokku sattuda. Kuigi nimi võib vihjata, et metskiur elab metsades, kohtab teda muudeski maastikutüüpides. Elupaigaks valib ta nii puisniite, võsaservasid, karjamaid kui puisrabasid.

Metsadest eelistab ta hõredamaid männikuid. Just palumännikud on need paigad, kuhu soovitan seda lindu otsima minna, kuna tema liikumine hakkab selles keskkonnas üsna hästi silma. Kõrgete mändidega ümbruses on muidugi oht, et ta kasutab erinevaid metsakorruseid ja vaatleb inimest tihti just neilt kõrgematelt okstelt ning nii on tema leidmisega tükk tegemist. Seda enam, et kui ta peaks mõnele oksale pidama jääma, sulandub sulestiku tõttu kenasti pruunikate männiokste keskele.