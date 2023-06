Kalendrisuvi algab kell 17.58, ööd hakkavad kukesammu võrra pikenema

Suvine pööripäev ehk suvine päikeseseisak on ööpäev iga aasta 20. või 21. juunil, mil põhjapoolkeral on pikim päev ja lühim öö, aga lõunapoolkeral vastupidi, pikim öö ja lühim päev.

See on astronoomilise suve algus, põhjapoolkeral suve algus, lõunapoolkeral talve algus. Suvisest pööripäevast alates põhjapoolkeral öö pikkus suureneb ja päeva pikkus väheneb, aga lõunapoolkeral päeva pikkus suureneb ja öö pikkus väheneb.

Praegu taevaharjal kõrguv päike täidab kõik elava erilise väega ja paneb inimesed rõõmsalt püha pidama. Leedo on elurõõmu ja jõukogumise aeg, sest päikese ja kõige elava jõud on praegu väga suur. Nüüd on paras aeg koguda jõudu enesele, oma karjale ja põllule.