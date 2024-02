SÜNNIST SAATI TELEKA ETTE?! „Vetsus käimine, pesemine ja söögi tegemine on ju eluks vajalikud asjad. Ilma multikata oleks laps terve aja nutnud.“

Kolm ema jagavad oma seisukohti väikelaste ja multikate teemal. Millised multikad on need kõige halvemad ja millal on okei lapsele ekraani näidata? Mari (22) kodus kasvab aasta ja seitsme kuu vanune Hanna. Neile on multikad olnud abiks juba Hanna beebieast, kui emal oli vaja üksinda tegutseda. Paarikuusele lapsele näitas ema Youtube’ist mustal taustal hüppavaid puuvilju ja köögivilju. See on beebidele mõeldud multikas, mis ei stimuleeri aju liialt üle. „Näitasin talle seda ainult siis, kui oli vaja pesema minna või süüa teha. Niisama ta neid ei vaadanud.”