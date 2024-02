LAPS POTILE PISSILE! „Edukaks potitrenniks peavad valmis olema lapse keha ja vaim, kuid tal peavad olema ka oskused ja motivatsioon.“

„Kuldne keskmine hea aeg lapsega potitreeningu alustamiseks on suvi pärast lapse pooleteiseaastaseks saamist,“ vastab potitrennientusiast Ege Rahula ilmselt paljusid lapsevanemaid piinavale küsimusele, et millal hakata järeltulijat potil käima õpetama. Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“ räägib Ege, millised on märgid lapse valmidusest potitreeninguks ja annab häid nippe.