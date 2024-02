SAATANAST MAIUSTUSED?! Murelik ema: ma ei saa aru, miks vanemad topivad oma väikelapsi suhkrut täis

Piret (41) on kolme lapse ema, kes on õppinud toitumisnõustajaks ja treeneriks. Nende peres on tervislik toit ja sport aukohal. „Võib-olla on mu kommide sallimatus tulnud ka lapsepõlvest, sest meil ei olnud ju asju saada niiviisi... Ma ei osanud tahta ja nii ei tekkinudki vajadust.”