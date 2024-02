Muusik ja kogemuskoolitaja Sandra Sillamaa: „Lastel peab olema ka igav, siis nad hakkavad loovalt mõtlema.“

Tänapäeva laste ja noorte õlule on pandud tohutult suur koorem: tuleb olla vastutustundlik, palju saavutada, päästa planeet. Võib tekkida küsimus, kuidas hoolitseda selle eest, et lapsed nii kõrgele seatud ootustega maailmas end enesekindlalt ja piisavana tunneksid. „Ma arvan, et see koorem on ka täiskasvanute õlul. Vähemalt ma tunnen ise küll nii ja tegelen sellega väga palju, et tunda ennast piisavalt ühiskonnas, kus peaks justkui kogu aeg onlines olema, kohe reageerima, kõike saavutama,“ sõnab Sandra Sillamaa. Muusik loob endale piisavas koguses ekraanivaba aega, et olla infomürast eemal. Selle asemel ümbritseb ta end asjade, inimeste ja tegevustega, mis talle päriselt väärtust, rahu ja heaolu pakuvad.