VAPPER ÜKSIKEMA! Karin Vaalma: „Emad on tugevad. Meil pole vaja kedagi, kes on meile haiget teinud.”

„See on kurnav, kui poja on sülelaps ja mujal olla ei sobi – mõnel sellisel päeval olen olnud isegi söömata. Eriti keeruline on siis, kui mul on migreenihood ja pojal on halb tuju. Neil päevil olen isegi oma emale nuttes helistanud,” jagab Karin Vaalma. Naine otsustas lõpetada suhte lapse isaga ning elab nüüd läbi üksikemaduse ilu ja valu.