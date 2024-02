AUS ÜLESTUNNISTUS: „Ma armastan oma lapsi, aga poleks pidanud neid saama väikese vahega!”

Naine naerab, et ta ei tea, kuidas neil abikaasaga on ikka veel terve suhe, kuid see on ainus põhjus, miks ta pole viimaste aastate jooksul vaimuhaiglasse jõudnud. „Mul oli päris mitu hetke, kui ma mõtlesin, et hullumajas saaks vaikuses magada ja sealne elu oleks palju kergem. Õnneks kustutas mu abikaasa kõik need mõtted mõnusa huumoriga.”