Unenõustaja Ketlin Reis: kui lapse ööuni on häiritud, tuleb päevas muudatusi teha

„Põhiline on saada aru, et öösel toimuv on suure tõenäosusega päeva tagajärg. Me ei saa öösel lapse heaks midagi teha, kui ta näiteks kell 1 üleval on. Peame seda hakkama tegema hommikust peale,” tõdeb unenõustaja ja nelja lapse ema Ketlin Reis Õhtulehe podcast’is „Beebipalavik”.